وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیراعظم کی چینی، ترک اور آذری صدور سے بھی ملاقاتیں شیڈول

ویب ڈیسک August 27, 2025
فوٹو فائل

وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات کا امکان ہے۔

حکومتی ذرائع کے مطابق روسی صدر پیوٹن اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات طے ہوگئی ہے اور یہ ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔

ذرائع کے مطابق سفارتی چینلز کے ذریعے یہ ملاقت طے ہوئی۔ ذرائع کے مطابق چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کی سائیڈ لائن پر دونوں شخصیات کی ملاقات ہو گی-

ہاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا فروغ ایجنڈے میں شامل ہے، خطے کی سلامتی کے امور اور عالمی معامالات پر مشاورت کی جائیگی-

وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے  ملاقات بھی شیڈول ہوگئی ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر اردگان،آذربائیحان کے صدر الہام علیوف اور دیگر سے بھی ملاقاتوں کا شیڈول بھی طے ہوگیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف 30 اگست کو چین پہنچیں گے-
