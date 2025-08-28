شیوننگ اسکالرشپ، 8 ہزاردرخواستیں ، 32 پاکستانی کامیاب، برطانیہ

پاک برطانیہ تعلیم کا مشن جاری، طلبہ کیلئے روشن مستقبل منتظر، ہائی کمشنر جین میریٹ

رضیہ خان August 28, 2025
اسلام آباد:

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ تعلیم کے حصول کیلیے آنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے شیوننگ اسکالرشپ کے طالبعلموں کیلیے روشن مستقبل منتظر ہے، پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلیم کے فروغ کا مشن جاری ہے۔

شیوننگ اسکالرشپ کیلیے منتخب ہونے والے طالبعلموں کا روانگی سے قبل منعقدہ تقریب سے خطاب میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ شیوننگ اسکالرشپ کیلیے پاکستان سے آٹھ ہزار درخواستیں موصول ہوئیں جو کہ کسی بھی ملک سے یہ بہت بڑی تعداد ہے، صرف 32 کامیاب ہوئے اور انھیں شیوننگ سکالرشپ کی درخواستیں منتخب ہوئیں۔

میں ان سب کو بہت مبارک دیتی ہوں۔ آپ کو شیوننگ سکالرشپ اور کامن ویلتھ سکالرشپ میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایکسپریس سے خصوصی بات چیت میں جین میریٹ نے کہا کہ پی آئی اے نے پاکستان سے یو کے براہ راست فلائیٹس کا اعلان کیا تھا ۔
