دریائے راوی میں سیلابی ریلا، شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند

لاہور:
پنجاب کے مختلف علاقوں میں دریاؤں میں پانی کے مسلسل بڑھتے ہوئے بہاؤ نے سیلابی خطرے کو سنگین بنا دیا ہے۔
دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جبکہ کوٹ مومن میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔
کمشنر لاہور محمد آصف بلال لودھی کے مطابق دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ ایک لاکھ 55 ہزار کیوسک تک پہنچ گیا ہے جبکہ آج صبح 9 سے 10 بجے کے دوران شاہدرہ کے مقام پر 1 لاکھ 60 ہزار کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کا امکان ہے، تاہم صورتحال تاحال قابو میں ہے۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق آج دوپہر تک دریائے راوی سے 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
سیلاب کے خطرے کے پیش نظر لاہور کی 5 تحصیلوں کے 22 دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں، جبکہ دریائے راوی کے بیڈ سے مکمل انخلاء بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔
لاہور پولیس، ریسکیو 1122، محکمہ انہار، لائیو اسٹاک، سول ڈیفنس سمیت تمام ادارے ہائی الرٹ پر متحرک ہیں۔
دوسری جانب ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے کوٹ مومن تحصیل میں تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے 2 ستمبر تک بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سیلابی خطرے کے پیش نظر طلبہ کو فوری چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔
طالب والا پل سے 6 لاکھ کیوسک پانی کا گزر ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔
ایکسین اریگیشن اور اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ نے ہیڈ قادرآباد کے بعد پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا اور بتایا کہ ابھی پانی کی سطح بلند ترین سطح پر نہیں پہنچی، مگر احتیاطی اقدامات جاری ہیں۔