انگلش پریمیئر لیگ میں شریک فٹبالرز پر میچ فکسنگ کے الزامات

انٹرنیشنل اسپورٹس کرائم انویسٹی گیشن یونٹ کے سابق سربراہ فریڈرک گیرڈارے نے انکشاف کیا ہےکہ انگلش پریمیئر لیگ کے کھلاڑی میچ فکسنگ میں ملوث ہیں۔
فریڈرک گیرارڈے کے مطابق 2021 میں ایک غیر قانونی سوئیڈش کیسینو پر چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے موبائل فون میں ایسے شواہد ملے جس سے کھلاڑیوں کے جرائم پیشہ گروہ سے رابطے اور یورپی لیگز ونیشنز لیگ میں میچ فکسنگ واضح تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ متعدد پریمیئر لیگ کھلاڑی اس میں شامل رہے، وہ میچز میں یلو کارڈز اور کارنرز پر شرط لگانے کے لیے تعاون کر رہے تھے، البتہ اسٹاک ہوم پولیس اور سوئیڈش پولیس اتھارٹی نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا۔
انہوں نے کہا کہ یہ واضح کیس تھا، ثبوت ایک ضبط شدہ فون میں ہیں مگر تحقیقات روک دی گئیں۔
دوسری جانب سوئیڈش فٹبال ایسوسی ایشن نے تصدیق کی کہ انہیں عمومی انٹیلی جنس معلومات ملی تھیں مگر تفصیلات فراہم نہ ہونے کے باعث کارروائی ممکن نہ ہوئی، فی الحال معاملہ پولیس اور متعلقہ حکام کے پاس زیرِ التوا ہے۔