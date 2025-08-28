ترکی نے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ’اسٹیل ڈوم‘ فوج کے حوالے کردیا

استنبول: ترکی نے مقامی ساختہ فضائی دفاعی نظام "اسٹیل ڈوم" (Steel Dome) تیار کرلیا ہے، جسے صدر رجب طیب اردوان نے ملکی دفاعی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل قرار دیا۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ اسٹیل ڈوم ترکی کی فضائی دفاعی صلاحیت کو ایک نئے درجے پر لے جائے گا۔ ان کے مطابق جس ملک کے پاس اپنا ریڈار، فضائی دفاع اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نہ ہو، وہ مستقبل میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔
اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 47 گاڑیاں شامل ہیں جن کی مالیت 460 ملین ڈالر بتائی گئی ہے۔ صدر نے اعلان کیا کہ یہ سسٹم فوج کے حوالے کیا جائے گا، جو دوستوں کے لیے اعتماد اور دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہوگا۔
رپورٹ کے مطابق حکومت نے گزشتہ سال اگست میں اس منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد سمندری اور زمینی فضائی دفاعی پلیٹ فارمز اور سینسرز کو ایک نیٹ ورک میں ضم کرکے ترکیے کی فضائی حدود کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
خیال رہے کہ ترکیے نے 2019 میں روس سے ایس-400 میزائل سسٹم بھی خریدا تھا، جس کے بعد امریکا نے اسے ایف-35 جیٹ پروگرام سے نکال دیا تھا۔