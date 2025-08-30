بھکاری مافیا کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، وزیرداخلہ کی سعودی سفیر سے گفتگو

وزیرداخلہ محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی

ویب ڈیسک August 30, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہم نے بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔

وزیر داخلہ نے اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے کا دورہ کیا، جہاں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ان کا خیرمقدم کیا۔

محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی۔

محسن نقوی نے سعودی عرب کی حکومت اور سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں سعودی عرب نے مخلصانہ، برادرانہ اور موثر کردار ادا کیا ہے، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔

وزیر داخلہ نے اس موقع پر سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔

سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے اس ملاقات میں کہا کہ پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی جنگ اور فراموشی کیخلاف مزاحمت کرتی چین کی یادیں

Express News

یکم سے تین ستمبر تک ایک اور سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی

Express News

کالا باغ ڈیم ریاست کیلیے ضروری ہے، جن کے تحفظات ہیں اُن سے بات کی جائے، وزیراعلیٰ گنڈا پور

Express News

بلوچستان پولیس : ڈی آئی جی رخشاں ڈویژن اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس پر نئی تعیناتیاں

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا آبی گزرگاہوں اور نالوں کے اطراف سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو