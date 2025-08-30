وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہم نے بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔
وزیر داخلہ نے اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے کا دورہ کیا، جہاں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ان کا خیرمقدم کیا۔
محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی۔
محسن نقوی نے سعودی عرب کی حکومت اور سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں سعودی عرب نے مخلصانہ، برادرانہ اور موثر کردار ادا کیا ہے، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔
وزیر داخلہ نے اس موقع پر سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی ذکر کیا۔
سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے اس ملاقات میں کہا کہ پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔