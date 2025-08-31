ناشتہ نہ کرنے والے حضرات یہ ضرور پڑھیں

ناشتہ چھوڑنے سے کورٹیسول یعنی اسٹریس ہارمون کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے

August 31, 2025
نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے اور وقت کے ساتھ osteoporosis (ہڈیوں کا کمزور ہونے) کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق زیادہ تر لوگ دودھ، دہی، انڈے یا فورٹیفائیڈ اناج والا ناشتہ لیتے ہیں جو کیلشیم اور وٹامن D کے اہم ذرائع ہیں۔ اگر ناشتہ چھوڑ دیا جائے تو یہ ضروری غذائی اجزا جسم کو نہیں ملتے۔

ہمارے جسم میں ہڈیاں مسلسل ٹوٹتی اور دوبارہ بنتی ہیں جسے bone remodeling کہا جاتا ہے۔ اگر دن کے آغاز میں غذائیت نہ ملے تو یہ عمل متاثر ہوتا ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔

مزید برآں ناشتہ چھوڑنے سے cortisol (اسٹریس ہارمون) کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ cortisol ہڈیوں کی کثافت کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

علاوہ ازیں جو لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں وہ اکثر دن بھر کیلشیم اور پروٹین کی کمی بھی پوری نہیں کر پاتے۔ یہ کمی لمبے عرصے میں ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے۔
