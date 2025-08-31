کراچی، کٹی پہاڑی فائرنگ میں شخص کی ہلاکت، سی سی ٹی وی فوٹیج ایکسپریس نیوز کو موصول

کراچی:
شہر قائد کے علاقے قصبہ کالونی کٹی پہاڑی کے قریب میڈیکل اسٹور پر فائرنگ کے نتیجے میں احسان اللہ نامی شخص جاں بحق ہوگیا۔ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول احسان اللہ میڈیکل اسٹور کے باہر فون پر بات کر رہا تھا، جب ایک مسلح شخص اس کے قریب آیا اور بلا کسی جھگڑے کے اسے تین گولیاں مار دیں۔
فائرنگ کے نتیجے میں احسان اللہ موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ ملزم واردات کے بعد فوراً موقع سے فرار ہو گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کا تعلق سوات سے تھا اور اس کا ایک زمین کے تنازعے کے حوالے سے جھگڑا چل رہا تھا، جو کہ ممکنہ طور پر فائرنگ کی وجہ بن سکتا ہے۔
پولیس نے اس واردات کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔