لیبوبو نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟

ویب ڈیسک September 01, 2025
“لیبوبو” (Labubu) گڑیا کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہورہا ہے لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

دراصل اس کی کئی وجوہات ہیں جو اسے محض ایک کھلونا نہیں بلکہ ایک سماجی رجحان بنا دیتی ہیں:

یہ گڑیا monster نما چہرے اور نازک کانوں کے امتزاج سے بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے "کافی عجیب" کہتے ہیں مگر یہی غیر روایتی خصوصیات اسے منفرد اور یادگار بناتی ہیں۔

لیبوبو حیران کن blind-box فارمیٹ میں فروخت ہوتی ہیں جہاں خریدار کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کون سا ماڈل ملے گا۔ یہ لاٹری کی طرح لوگوں کو بار بار خریدنے کی جانب مائل کرتا ہے۔

بہت سے لوگ انہیں صرف کھلونے کے طور پر نہیں بلکہ فیشن ایبل بیگ چارمز یا گھریلو‌ نمائش کے طور پر لیتے ہیں۔ لوگ انہیں خرید کر دوبارہ بیچتے بھی ہیں، خاص طور پر duplicate ورژنز جو جلد ہی مقبول ہو جاتے ہیں۔

مزید برآں کم دسترس اور اکثر محدود ریلیز کی صورت میں دستیاب ہونے کی حکمت عملی نے اس کی قیمت اور بھی بڑھا دی ہے جس میں سے بعض 300 ڈالرز سے زیادہ قیمتوں میں فروخت ہو رہے ہیں۔
شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

