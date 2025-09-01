وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر کو سست کرسکتا ہے، تحقیق

ماہرین نے وٹامن ڈی کے ذریعے سوزش میں کمی دیکھی

ویب ڈیسک September 01, 2025
حالیہ تحقیق واضح کرتی ہیں کہ وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر (biological age) کو سست کر سکتا ہے

ایک حالیہ مطالعے میں تقریبًا 1,000 افراد (عمر 50 سال یا اس سے زیادہ) کو 4 سال تک روزانہ وٹامن D₃ دیا گیا۔ اس نتیجے میں ان کی صحت پر مثبت اثر دیکھا گیا۔

وٹامن ڈی کیوجہ سے ویسیل کینسر اور دیگر بیماریوں سے تعلق رکھنے والے ڈی این اے کی حفاظتی کیپس کے سکڑنے کو نمایاں طور پر کم دیکھا گیا جس کا اثر "تقریباً 3 سال کی سست حیاتیاتی عمر" کے برابر تھا۔

ماہرین نے اس مطالعہ کی ابتدائی رپورٹس میں بتایا کہ وٹامن D کے ذریعے سوزش (inflammation) میں کمی آئی اور خود مدافعتی امراض کے امکانات بھی کم ہوئے

اس کے علاوہ وٹامن D₃ لینے والوں میں Horvath epigenetic clock کے حساب سے تقریباً 1.85 سال کی عمر کی زیادتی دیکھی گئی۔ جبکہ 2,000 آئی یو کی مقدار میں وٹامن ڈی لینے والوں میں Hannum clock کے مطابق تقریباً 1.90 سال عمر میں اضافہ دیکھا گیا۔
