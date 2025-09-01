یاسمین راشد کی 9مئی کے تین مقدمات میں سزاؤں کیخلاف اپیلیں دائر

یاسمین راشد نے درخواست میں سزاؤں کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے

ویب ڈیسک September 01, 2025
لاہور:

تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے نو مئی کے تین مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔

یاسمین راشد نے تھانہ شادمان حملہ، شیر پاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں اپیلیں دائر کیں جبکہ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں بھی اپیل دائر کی۔

انہوں نے سزاؤں کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔

درخواست میں استدعا کی گئی کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ تینوں مقدمات میں سزا کالعدم قرار دے۔ عدالت اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دے۔

اے ٹی سی نے تینوں مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 10 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔
