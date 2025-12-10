کور کمانڈر بلوچستان کی یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست 

ملاقات میں صوبے کی ترقی، امن و امان اور نوجوانوں کے مثبت کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی

ویب ڈیسک December 10, 2025
اسلام آباد:

کور کمانڈر بلوچستان کی یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔

کور کمانڈر بلوچستان نے یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ملاقات کی جس میں صوبے کی ترقی، امن و امان اور نوجوانوں کے مثبت کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔

طلباء نے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جن کے جامع اور مدلل جواب دیے گئے، کور کمانڈر بلوچستان نے نوجوانوں کو مثبت سوچ کے ساتھ ملکی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔

گفتگو میں تعلیم کو قومی ترقی کی اصل بنیاد قرار دیا گیا اور طلباء کو  محنت اور نظم و ضبط اپنانے کی ہدایت کی گئی، اس بات پر زور دیا گیا کہ بلوچستان کے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔

طلباء نے نشست کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا، طلباء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نشستیں اعتماد، ہم آہنگی اور اداروں کے ساتھ مضبوط رابطے کا ذریعہ بنتی ہیں۔

 کور کمانڈر کی گفتگو نے نوجوانوں میں حوصلہ افزائی اور مستقبل کے لیے مثبت سوچ کو مزید مضبوط کیا، ایسی نشستیں بلوچستان کی ترقی اور نوجوان نسل کے ساتھ مسلسل رابطے کے عزم کی عکاس ہیں۔

 
