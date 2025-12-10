وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نشان حیدر سوار محمد شہید کو خراج عقیدت

اسلام آباد:
وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سوار محمد حسین شہید (نشان حیدر) کے 54 یوم شہادت پر اُنہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شہباز نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید دھرتی کے بہادر سپوت تھے جنکی 1971 میں دلیری نے مادر وطن کے تحفظ کو تاریخ میں لازوال کر دیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید جیسے دھرتی کے بیٹوں سے ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ 1971 میں ظفر وال شکر گڑھ سیکٹر میں سوار محمد حسین شہید نے اپنی جرات، دلیری اور بہادری سے پوری قوم کا سر ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ بزدل دشمن کے وار کو بے مثل کارکردگی اور حکمت عملی سے ناکام بنا کرسوار محمد شہید نے میدان جنگ کی کایہ پلٹ دی اور تاریخ رقم کی۔ سوار محمد حسین شہید اور دیگر بہادر سپوت ملکی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنے بیان میں کہا کہ قوم کے بہادر سپوت سوار محمد حسین شہید کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سوار محمد حسین شہید کی شجاعت پاکستان کی عسکری تاریخ کا روشن باب ہے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں شجاعت و بہادری کی مثال قائم کی۔
انہوں نے کہا کہ محاذِ جنگ پر پانچ روز تک بے مثال دلیری سے لڑنے والے سوار محمد حسین 22 سال کی عمر میں شہید ہوئے، قوم اپنے بہادر ہیرو سوار محمد حسین شہید کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔