وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نشان حیدر سوار محمد شہید کو خراج عقیدت

سوار محمد حسین شہید جیسے بیٹوں سے ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، شہباز شریف

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سوار محمد حسین شہید (نشان حیدر)  کے 54 یوم شہادت پر اُنہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شہباز نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید دھرتی کے بہادر سپوت تھے جنکی 1971 میں دلیری نے مادر وطن کے تحفظ کو تاریخ میں لازوال کر دیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید جیسے دھرتی کے بیٹوں سے ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ 1971 میں ظفر وال شکر گڑھ سیکٹر میں سوار محمد حسین شہید  نے اپنی جرات، دلیری اور بہادری سے پوری قوم کا سر ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کر دیا۔

 انہوں نے کہا کہ بزدل دشمن کے وار کو بے مثل کارکردگی اور حکمت عملی  سے ناکام بنا کرسوار محمد شہید نے میدان جنگ کی کایہ پلٹ دی اور تاریخ رقم کی۔ سوار محمد حسین شہید اور دیگر بہادر سپوت ملکی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔

اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنے بیان میں کہا کہ قوم کے بہادر سپوت سوار محمد حسین شہید کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سوار محمد حسین شہید کی شجاعت پاکستان کی عسکری تاریخ کا روشن باب ہے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں شجاعت و بہادری کی مثال قائم کی۔

انہوں نے کہا کہ محاذِ جنگ پر پانچ روز تک بے مثال دلیری سے لڑنے والے سوار محمد حسین 22 سال کی عمر میں شہید ہوئے، قوم اپنے بہادر ہیرو سوار محمد حسین شہید کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

 Dec 10, 2025 10:44 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو