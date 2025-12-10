زرِِمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا

اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 281روپے 40پیسے کی سطح پر بند ہوئی

احتشام مفتی December 10, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

مختلف عوامل کے باعث زرِِمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

امریکی صدر کے احکامات پر ایگزم بینک کی ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری معاہدوں، ریکوڈک کے لیے 1.25ارب ڈالر کا پیکیج منظور کیے جانے، انڈونیشیا کے ساتھ 4ارب ڈالر کے تجارتی معاہدوں اور پاکستان سے غیرروایتی اشیاء کے برآمدی آرڈرز موصول ہونے جیسے عوامل کے باعث زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں بدھ کو 56ویں دن بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

آئی ایم ایف سے قسط اور کلائمیٹ فنانسنگ کی منظوری، عالمی بانڈز مارکیٹ میں پاکستان کو مزید کامیابی ملنے کی توقعات اور نومبر میں 3.2ارب ڈالر کی ترسیلات زر کی آمد جیسی اطلاعات سے انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا جس سے ایک موقع پر ڈالر کی قدر 23پیسے کی کمی سے 280روپے 17پیسے کی سطح پر بھی آگئی تھی۔

 لیکن سپلائی میں بہتری آتے ہی مارکیٹ فورسز کی ڈیمانڈ آنے سے کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 03پیسے کی کمی سے 280روپے 37پیسے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 281روپے 40پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔
