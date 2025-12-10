چینی سائنس دانوں نے مرغی کا متبادل گوشت تیار کر لیا!

چینی سائنس دانوں ایک خاص فنگس کے جینوم میں تبدیلی کرتے ہوئے اس کی پروٹین کی پیداوار اور ہضم ہونے کی صلاحیت کو بہتر کیا

ویب ڈیسک December 10, 2025
چینی سائنس دانوں نے ایک فنگس میں جینیاتی رد و بدل کر کے پروٹین سے بھرپور ’گوشت‘ بنا دیا۔ اس متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ مرغی کے گوشت کا کم قیمت اور ماحول دوست متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔

ماضی کے مطالعوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مویشی پالنا عالمی سطح پر تقریبا 14 فی صد گرین ہاؤس گیس کے اخراج کا سبب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس حوالے سے بڑے رقبے پر زمینیں اور وسیع مقدار میں پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

جبکہ خمیر اور فنگئی سے تجربہ گاہ میں بنائے گئے پروٹینز گوشت کے ممکنہ متبادل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تاہم، ان کو صارف دوست اشیاء میں ڈھالنا ہے ایک چیلنج رہا ہے۔

ان آپشنز میں ’فیوسیریم وینینیٹم‘ نامی فنگس سے حاصل ہونے والے پروٹین اپنے قدرتی ساخت اور ذائقے کی وجہ سے پولٹری کے گوشت سے مشابہت رکھتے ہیں۔

سائنس دانوں کے مطابق اگرچہ یہ فنگس گوشت کو امریکا، برطانیہ اور چین جیسے متعدد ممالک میں بطور غذا استعمال کی اجازت دی جا چکی ہے، لیکن اس کو قلیل مقدار میں بنانے کے لیے کثیر وسائل کی ضرورت ہے۔

چینی سائنس دانوں نے اس فنگس میں کوئی بیرونی ڈی این اے شامل کرنے کے بجائے اس کے جینوم میں تبدیلی کی اور اس کی پروٹین کی پیداوار اور ہضم ہونے کی صلاحیت کو بہتر کیا۔
