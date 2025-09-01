جناح ہاؤس حملہ کیس: علیمہ خان کے بیٹے کی درخواست ضمانت پر سماعت، حکام کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت

عدالت نے پراسیکیوشن کو کل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی، انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ملزم کی ضمانت پر سماعت کی۔

ویب ڈیسک September 01, 2025
انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، عدالت نے کیس پر مزید سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کردی۔

عدالت نے پراسیکیوشن کو کل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی، انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ملزم کی ضمانت پر سماعت کی۔

ملزم شیر شاہ کی جانب سے ان کے وکیل رانا مدثر عمر پیش ہوئے اور مؤقف اپنایا کہ ملزم شیر شاہ بانی پی ٹی آئی کا بھانجا اور علیمہ خان کا بیٹا ہے، ملزم کو سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا ہے، شیر شاہ کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

وکیل نے استدعا کی کہ عدالت ملزم شیر شاہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے، وکیل کا  مؤقف سننے کے بعد عدالت نے کیس پر مزید سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کردی۔

انسداد دہشت گردی عدالت پیشی کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ  شیر شاہ خان کی ضمانت پر سماعت تھی، ہم ،ہمارے وکلا ، اور جج صاحب بھی موجود تھے، تفتیشی افسر جاوید نے کہا فائل نہیں ہے،  ابھی پنجاب پولیس کو آرڈر ہے کہ سائل پیش نہ کریں،  اس مقدمے میں سب کی ضمانت ہو چکی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم بہنیں اڈیالہ جا رہی ہیں کہ کل ہمارے بھائی سے ملاقات کا دن ہے، منگل کے دن بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ ٹو لگا ہوا تھا ، آج کی تاریخ تھی توشہ خانہ ٹو پر وہ بھی ملتوی کر دی۔

علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مکمل چیک اپ کروا دیں ، پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کی خبر سننا چاہتا ہے ، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے اس طرح قید کر کے یہ نہیں توڑ سکتے۔

ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹوں کو اسی لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں ، بانی پی ٹی آئی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم سب بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں 

علیمہ خان نے کہا کہ شیر شاہ خان کی ضمانت پر سماعت کل ہے، اللہ مالک ہے ہم نے سب اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔

 
