کراچی: راشد منہاس روڈ پر ڈمپرز جلانے کے مقدمات میں ملزمان کی ضمانتیں منظور

کراچی:
انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپرز جلانے کے مقدمات میں ملزمان کی ضمانتیں منظور کرلیں۔
کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت نمبر 5 نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپرز جلانے کے مقدمات میں ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنادیا۔
عدالت نے یوسف پلازہ کے مقدمے میں گرفتار 9 ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے ملزمان کی ضمانتیں منظور کرلیں۔
عدالت نے ایف بی انڈسٹریل کے مقدمے میں گرفتار 7 ملزمان کو بھی ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یوسف پلازہ پولیس نے 9 جبکہ ایف بی انڈسٹریل ایریا پولیس نے 7 ملزمان کی گرفتاری ڈالی تھی۔
یوسف پلازہ کے مقدمے میں ملزمان میں عمر ایوب، محمد مراد، محمد ولید، ضمن حسین، وسام عابد، محمد معاذ، امام علی، سید ثقلین اور مومن شامل ہیں۔
ایف بی انڈسٹریل ایریا میں درج مقدمے میں گرفتار عمر ایوب، محمد مراد، محمد ولید، ضمن حسین، وسام عابد، کاشان اور فرہاد شامل ہیں۔ عدالت نے 19 اگست کو ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان پر ڈمپرز جلانے کا الزام ہے۔
راشد منہاس روڈ لکی ون کے سامنے ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہوئے تھے جس کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپرز کو آگ لگادی تھی۔ واقعہ کا مقدمہ یوسف پلازہ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ انسداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔