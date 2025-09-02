کراچی، دو مختلف واقعات، شہری اور پولیس کی فائرنگ سے دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ڈاکوؤں کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

September 02, 2025
کراچی:

شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، دو مختلف واقعات میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

پہلا واقعہ سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی کیبن اسٹاپ کے قریب پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر لوٹ مار کی کوشش کے دوران ایک شہری نے فائرنگ کر کے ڈاکو کو زخمی کر دیا۔

چھیپا رضا کار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور زخمی ڈاکو کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو حراست میں لے لیا۔

دوسرا واقعہ ماڈل کالونی تھانے کی حدود میں نشتر روڈ ریلوے پھاٹک کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے مشتبہ موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر مبینہ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی ہو گیا، جسے گرفتار کر کے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت شہریار کے نام سے ہوئی ہے جس کے قبضے سے ایک پستول، چھینا گیا موبائل فون، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔
