غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں، برطانیہ

برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں ہر گزرتا دن مزید تباہی لا رہا ہے

ویب ڈیسک September 02, 2025
برطانیہ نے غزہ میں فوری اور بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر پیش رفت نہ ہوئی تو لندن رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔

برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں ہر گزرتا دن مزید تباہی لا رہا ہے، جہاں خوراک کی کمی کے باعث 5 سال سے کم عمر ایک لاکھ 32 ہزار سے زائد بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ 

ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر امداد روک رہی ہے، جبکہ یہ قحط قدرتی نہیں بلکہ انسان کا پیدا کردہ ہے۔

ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں کیونکہ صورتحال کو بہتر بنانے کا واحد حل جنگ بندی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ برطانیہ اسرائیل سے مزید حملے روکنے کا مطالبہ کرتا ہے اور عالمی برادری سے بھی اس پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کرتا ہے۔

دوسری جانب انٹرنیشنل جینوسائیڈ اسکالرز ایسوسی ایشن نے اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کو "نسل کُشی" قرار دیتے ہوئے عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

 
