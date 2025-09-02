کراچی:
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے اپنی بلند ترین سطح پر مستحکم رہیں۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3ہزار 480ڈالر رہی۔
مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3لاکھ 70ہزار 700روپے کی بلند ترین سطح اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3لاکھ 17ہزار 815روپے کی بلند ترین سطح پر مستحکم رہی۔
اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 303روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3ہزار 689روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
جیولرز کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر برقرار رہنے سے سونے کی زیورات متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہوگئے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاندی کو سونے کا متبادل تصور کرکے شادی بیاہ کے لیے چاندی کے زیورات کی خریداری کو ترجیح دینے لگے ہیں۔
جیولرز کے مطابق مقامی صرافہ مارکیٹوں میں چاندی کی طلب بڑھانے سے اس کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا باعث بن گیا ہے۔