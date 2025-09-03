کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ڈاکوؤں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، چھیپا ذرائع

اسٹاف رپورٹر September 03, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں میں تین ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔

ٹاؤن پولیس نے یونیورسٹی روڈ سمامہ کے قریب کارروائی کے دوران دو ڈاکوؤں کو مبینہ مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

چھیپا کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت کامران عرف اسد اور وقاص عباسی کے ناموں سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسری جانب سچل کے علاقے چائنا چوک، کوئٹہ ہوٹل کے قریب ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ پیش آیا، جس میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

چھیپا ذرائع کے مطابق زخمی ملزم کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت 24 سالہ عارف اللہ کے طور پر ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 سگے بھائی زخمی ہوگئے

Express News

کراچی، مصطفیٰ عامر قتل کیس میں فائنل چالان جمع نہ ہونے کی وجہ سامنے آ گئی

Express News

کوئٹہ؛ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی گینگ کے 2 ملزمان گرفتار

Express News

ایف آئی اے کی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان گرفتار

Express News

لاہور جنرل اسپتال کی نرسری سے اغوا ہونے والا نومولود دو روز بعد بازیاب، ملزم گرفتار

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو