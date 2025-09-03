قومی ہاکی ٹیم کیلیے اچھی خبر، ورلڈکپ میں رسائی کے امکانات روشن

قوانین کے مطابق ایشیا کپ کی ایک ٹیم ورلڈکپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرے گی۔

محمد یوسف انجم September 03, 2025
بھارت میں جاری ہاکی ایشیا کپ میں عدم شرکت کے باوجود قومی ہاکی ٹیم کے ورلڈکپ میں رسائی کے امکانات روشن ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق ایشیا کپ میں عدم شرکت کے باوجود پاکستان کو ورلڈکپ کے لیےکوالیفائی کرنے کا ایک اور موقع ملے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو ایک اورآپشن کی یقین دہانی کرادی ہے۔

قوانین کےمطابق ایشیا کپ کی ایک ٹیم ورلڈکپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرے گی، دوسری پانچ  ٹیموں کو فروری میں ہونے والے ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں رسائی ملے گی۔

مزید پڑھیں: بھارت کی میزبانی میں ایشیا ہاکی کپ، پاکستان کے بعد عمان کا بھی شرکت سے انکار

اب اس میں چھٹی ٹیم کے طور پر پاکستان کو بھی شامل کرلیا گیا ہے تاہم پاکستان کو ایشیا کپ میں پانچویں نمبر پر آنے والی ٹیم کے ساتھ تین میچز کی سیریز کھیلنا ہوگی جس میں کامیابی پاکستان کو فروری میں ایف آئی ایچ کے ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ تک رسائی دے گی۔

اس حوالے سے باقاعدہ اعلان ایشیا کپ کے خاتمے پر متوقع ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان نےسیکیورٹی وجوہات کی بناء پر ایشیاکپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کیا تھا۔
