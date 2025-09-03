قومی ہاکی ٹیم کیلیے اچھی خبر، ورلڈکپ میں رسائی کے امکانات روشن

بھارت میں جاری ہاکی ایشیا کپ میں عدم شرکت کے باوجود قومی ہاکی ٹیم کے ورلڈکپ میں رسائی کے امکانات روشن ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق ایشیا کپ میں عدم شرکت کے باوجود پاکستان کو ورلڈکپ کے لیےکوالیفائی کرنے کا ایک اور موقع ملے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو ایک اورآپشن کی یقین دہانی کرادی ہے۔
قوانین کےمطابق ایشیا کپ کی ایک ٹیم ورلڈکپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرے گی، دوسری پانچ ٹیموں کو فروری میں ہونے والے ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں رسائی ملے گی۔
اب اس میں چھٹی ٹیم کے طور پر پاکستان کو بھی شامل کرلیا گیا ہے تاہم پاکستان کو ایشیا کپ میں پانچویں نمبر پر آنے والی ٹیم کے ساتھ تین میچز کی سیریز کھیلنا ہوگی جس میں کامیابی پاکستان کو فروری میں ایف آئی ایچ کے ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ تک رسائی دے گی۔
اس حوالے سے باقاعدہ اعلان ایشیا کپ کے خاتمے پر متوقع ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان نےسیکیورٹی وجوہات کی بناء پر ایشیاکپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کیا تھا۔