کوئٹہ میں سیاسی جلسے پر حملہ انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش ہے، وزیراعظم

دہشت گردوں کا سراغ لگا کر انہیں کیفرکردار تک پہنچایا جائے، وزیر اعظم کا سرفراز بگٹی سے رابطہ، واقعے کی مذمت

ویب ڈیسک September 03, 2025
فوٹو فائل

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کا سراغ لگا کر قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا۔

وزیرِ اعظم نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔

شہباز شریف نے کہا کہ دھماکے میں ملوث دہشتگردوں کا جلد سراغ لگا کر، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، سیاسی جلسے پر حملہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں، حکومت اس کی عفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ معصوم و نہتے شہریوں پر دہشت گرد حملے بزدلانہ اور قابل مذمت ہے۔
