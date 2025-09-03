ترک فضائیہ کے کمانڈر کا ائیر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف سے ملاقات

اسلام آباد:
ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال کادیوگلو کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے سربراہ پاک فضائیہ ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔
وفد کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر انکا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال، موجودہ دفاعی تعاون میں پیشرفت اور دورِ جدید کی جنگ کے پیش نظر جدید عسکری شعبوں میں مشترکہ تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ترک فضائیہ کے کمانڈر کی آمد پر پاک فضائیہ کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔
ملاقات کے دوران سربراہ پاک فضائیہ نے پاکستان اور ترکیہ کے مابین برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا جوکہ مشترکہ مذہبی عقائد اور تزویراتی ہم اہنگی کا مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے مابین دیرینہ قرابت داری کا موجِب ہیں۔
انہوں نے ترک کیڈٹس کے پہلے بیچ کی تربیت کے لیے پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان آمد کو دونوں فضائی افواج کے مابین پائیدار برادرانہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ سنگ میل دونوں ممالک کے مابین موجودہ دفاعی شراکت داری میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اعتماد کے فروغ اور ایئر واریئرز کی جدید تربیت کے مشترکہ وژن کا غماز ہے۔
دونوں سربراہان نے مشترکہ تربیت، فضائی مشقوں اور ملٹی ڈومین آپریشنز سمیت متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال قادی اوغلو کا ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ
— Siddeeq Sajid (@S_SajidOfficial) September 3, 2025
ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ترک وفد کا پرتپاک استقبال کیا
ترک کمانڈر کو چاق و چوبند پی اے ایف دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا
ملاقات میں خطے کی سلامتی، دفاعی تعاون اور جدید جنگی شعبوں پر… pic.twitter.com/rPkig3jRxK
جنرل ضیاء کمال کادیوگلو نے بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایئر چیف کی متحرک اوردوراندیش قیادت میں پاک فضائیہ کی جانب سے پیش کردہ شاندار آپریشنل کارکردگی کو سراہا اور آپریشنل تیاریوں و قومی خودمختاری کے دفاع کے پاک فضائیہ کے عزم کی تعریف کی۔
انہوں نے ملٹی ڈومین وارفیئر کے طریقہ کار سے متعلق جامع تربیت کے حصول اور پاک فضائیہ کی ثابت شدہ آپریشنل حکمت عملیوں اور عسکری کامیابیوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ترک فضائیہ کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
ترک فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ جنگ کے تجربات سے آپریشنل استفادہ حاصل کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا جس کے ذریعے ترک فضائیہ اپنی عسکری حکمت عملیوں کو مزید تقویت دینے کے ساتھ ساتھ مجموعی آپریشنل تیاریوں کو بہتر بنا سکے گی.
معزز مہمان نے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں بھی اپنی گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور جدید ایرو اسپیس، تکنیکی ترقی اور آپریشنل خود انحصاری کے فروغ کے لیئے پاک فضائیہ کی جانب سے تیار کردہ مقامی ٹیکنالوجی کی تعریف کی۔ سربراہان نے دونوں فضائی افواج کی جانب سے باہمی تجربات، علمی اشتراک اور آپریشنل مہارت کی بنیاد پر ایک مربوط ٹیم کی حیثیت سے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ترک فضائیہ کے کمانڈر کا ائیر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا یہ دورہ، دونوں برادر ممالک کے مابین تزویراتی شراکت داری کے فروغ اور دوطرفہ دفاعی تعلقات کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکیہ کی مسلح افواج کے مابین پائیدار دفاعی تعلقات کyو مستحکم کرنے کے لازوال عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔