ٹرمپ کا پینٹاگون کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ

دفاع کا لفظ بہت "محفوظ" یا دفاعی تاثر دیتا ہے, ٹرمپ

ویب ڈیسک September 05, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون یعنی محکمہ دفاع کا نام تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے ایک صدراتی حکم جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تاکہ محکمہ دفاع کو بطور محکمہ جنگ استعمال کیا جائے، جو اس کا اصل میں پرانا نام تھا۔

اس حکم کے تحت یہ نام ثانوی عنوان کے طور پر استعمال ہوگا یعنی سرکاری دستاویزات، اعلانات، اور مراسلت میں اسے بطور انتخابی عنوان استعمال کیا جاسکے گا، جبکہ قانونی طور پر صرف کانگریس ہی اس کا مستقل نام تبدیل کر سکتی ہے۔

سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگسیتھ کو بھی “سیکریٹری برائے جنگ” کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں متعلقہ حکومتی مراکز جیسے “Pentagon War Annex” اور چیف پبلک افیئرز روم وغیرہ کے نام بھی تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دفاع کا لفظ بہت "محفوظ" یا دفاعی تاثر دیتا ہے جبکہ جنگ زیادہ جارحانہ، مؤثر اور فوری قوت کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام جنگی جذبہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور یہ پہلا قدم ہے ممکنہ طویل مدتی تبدیلی کی جانب جو کانگریس کے ذریعے قانونی شکل اختیار کرے گا۔

واضح رہے کہ  1789 میں محکمہ برائے جنگ قائم کیا گیا تھا لیکن 1947 کے نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے بعد اسے محکمہ برائے دفاع میں تبدیل کر دیا گیا اور اس تبدیلی پر 1949 میں عمل درآمد ہوا۔

یہ بھی واضح رہے کہ کسی وفاقی ڈیپارٹمنٹ کا رسمی نام تبدیل کرنا صرف کانگریس کی قانونی طاقت میں ممکن ہے۔ صدر کا حکم صرف مؤقت یا ثانوی تشہیری یا آئینی مراکز کو ہدایت دے سکتا ہے۔
