خیبرپختونخوا: یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے اسکولوں اور مدارس میں تقاریب

پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے تقاریب میں شرکت کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی

ویب ڈیسک September 05, 2025
پشاور:

پاک فوج اور ایف سی کے پی نارتھ کے زیر اہتمام یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے مختلف اسکولوں اور مدارس میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔

یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے پشاور کے مختلف اسکولوں اور مدارس (پشاور سکول اف ایکسیلنس، بیکن ہاوس پرائمری کیمپس، مدرسہ دارالقراء ) میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقاریب میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے شرکت کرکے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بچوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی اور ملکی سلامتی کے لیے اجتماعی دعائیں کیں۔ مدرسہ دارالقراء کے طلباء نے قرآن خوانی اور نعت خوانی سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

طلباء و طالبات نے ملی جذبے سے بھرپور نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے جس میں حب الوطنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ تقریبات کا اختتام نمایاں کارکردگی دکھانے والے اسکولز اور مدارس کے طلباء میں انعامات کی تقسیم اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ ہوا۔
