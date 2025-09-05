سوال کرنے پر دھمکیاں، آپ کے بھائی بھی ایسا کرتے تھے، صحافی کی بات پر علیمہ خان روانہ

راولپنڈی:
عمران خان کی بہن سے صحافی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوال کرنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کے بھائی بھی ایسا کرتے تھے، جس پر علیمہ خان گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئیں۔
سوال پوچھنے پر سوشل میڈیا ٹرولنگ اور دھمکیوں کے معاملے پر اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں نے علیمہ خان سے شدید احتجاج کیا۔ یاد رہے کہ منگل کے روز صحافی طیب بلوچ نے علیمہ خان سے عمار سولنگی کی ٹوئٹ میں لگائے گئے الزامات پر سوال کیا تھا، جس میں علیمہ خان کی چندے سے ذاتی جائیداد خریدنے کی تفصیلات دی گئی تھیں۔
صحافی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ طیب بلوچ کے خلاف تحریک انصاف کی سوشل میڈیا مہم شروع کر دی گئی ہے۔ آپ نے سوال کا جواب تو نہیں دیا، طیب بلوچ کو دھمکیاں دی گئیں۔ کیا سوال پوچھنا جرم ہے۔ کیا آپ صرف من پسند سوال کا جواب ہی دیں گی؟۔
صحافی نے پوچھا کہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور دھمکیوں کا آرڈر کس نے دیا؟ آج تو جواب دیں، عمار سولنگی کے ٹوئٹ میں ثبوت بھی دیے گئے۔ صحافی طیب بلوچ نے کہا کہ میڈم آپ پاکستان میں صحافیوں کی آزادی کی بات کرتی ہیں، لیکن سوال پر دھمکیاں ملتی ہیں۔ آپ کے بھائی بھی ایسا کرتے تھے، مجھے دھمکیاں ملی ہیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں۔