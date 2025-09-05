کراچی: ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار

کراچی:
شرافی گوٹھ پولیس نے ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع کا سراغ لگا کر اسے بے نقاب کردیا۔
ترجمان ملیر پولیس کے مطابق تھانہ شرافی گوٹھ کی حدود میں ابتدائی طور پر نعمان نامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی کہ نامعلوم ملزمان نے عید گاہ گراؤنڈ کے قریب اُس سے ڈھائی لاکھ روپے مالیت کا قیمتی سامان، موبائل فون اور موٹرسائیکل چھین لی ہے۔
پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جائے وقوعہ سے ٹیکنیکل بنیادوں پر شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا۔ دورانِ تفتیش ملزم کے بیانات میں تضاد سامنے آیا جس پر اسے حراست میں لیا گیا۔
گرفتاری کے بعد ملزم نعمان نے انکشاف کیا کہ یہ واردات دراصل اس کی خود ساختہ کہانی تھی جس کا منصوبہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنایا۔
ملزم نے مزید بتایا کہ پولیس کو جھوٹی اطلاع دینے کے بعد قیمتی سامان کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ گرفتار ملزم نجی کمپنی کا رائڈر ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کرکے اسے مزید تحقیقات کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کردیا ہے۔ شرافی گوٹھ پولیس کی جانب سے ملوث دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔