سیلاب متاثرین کیلیے امریکا کی جانب سے امدادی سامان پاکستان پہنچ گیا

اسلام آباد:
سیلاب متاثرین کے لیے امریکا کی جانب سے امدادی سامان پاکستان پہنچ گیا۔
امریکی سفارت خانے کی جانب سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان کے مطابق پاکستان میں تباہ کن اور بڑے پیمانے پر آنے والے حالیہ سیلاب کے متاثرین کے لیے امریکی فوجی طیاروں نے پاکستانی فوج کی درخواست پر ضروری امدادی سامان نور خان ایئر بیس پر پہنچایا۔
امریکا کی جانب سے یہ امداد قدرتی آفت سے متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔
نور خان ایئر بیس پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے متاثرہ پاکستانی عوام کے ساتھ گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام افراد کے لیے جلد بحالی کی خواہشات رکھتی ہیں جن کی زندگیاں اس تباہ کن سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔
آرمی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے 6 پروازیں روانہ کی گئیں
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان میں جاری تباہ کن سیلابی صورتحال کے پیش نظر امریکا نے آرمی سینٹرل کمانڈ (US ARCENT) کے ذریعے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی ہے۔
اس سلسلے میں کل 6 پروازیں پاکستان کے لیے روانہ کی گئی ہیں، جو خیموں، ڈی واٹرنگ پمپس اور جنریٹرز سمیت ضروری امدادی سامان پر مشتمل ہیں۔
امدادی سامان کی پہلی پرواز آج پاکستان پہنچ گئی ہے۔ نور خان ایئر بیس پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور کمانڈر یو ایس آر سینٹ نے ابتدائی امدادی سامان پاکستان آرمی کے حوالے کیا۔ یہ سامان آرمی فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا، جہاں سے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔
حکومتِ پاکستان اور پاکستانی عوام نے اس مشکل وقت میں متاثرہ آبادی کے ساتھ کھڑے ہونے پر امریکی حکومت اور فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔