جنوبی افریقہ، آئرلینڈ کیخلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز، اہم آل راؤنڈر کی ٹیم میں واپسی

انگلینڈ نے جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اہم آل راؤنڈر کو ٹیم میں واپس بلالیا۔
تفصیلات کے مطابق انگلینڈ نے جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ کے خلاف آئندہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم میں تبدیلیاں کی ہیں۔
آل راؤنڈر سیم کرن کو اوپنر بین ڈکٹ کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ بین ڈکٹ کو آرام دیا گیا ہے۔
سیم کرن 2025 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے اپنا آخری وائٹ بال میچ نومبر 2024 میں ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران کھیلا تھا۔
ٹیم میں دوسری تبدیلی میتھیو پوٹس کی صورت میں ہوئی ہے جنہیں کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں ڈرہم کی نمائندگی کرنے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔
اسکواڈ برائے جنوبی افریقہ سیریز:
ہیری بروک (کپتان)، ریحان احمد، جوفرا آرچر، ٹام بینٹن، جیکب بیتھل، جوس بٹلر، برائیڈن کارس، سیم کرن، لیام ڈاسن، ول جیکس، ثاقب محمود، جیمی اوورٹن، عادل رشید، فل سالٹ، جیمی اسمتھ، لیوک ووڈ
اسکواڈ برائے آئرلینڈ سیریز:
جیکب بیتھل (کپتان)، ریحان احمد، سونی بیکر، ٹام بینٹن، جوس بٹلر، جورڈن کاکس، سیم کرن، لیام ڈاسن، ٹام ہارٹلی، ول جیکس، ثاقب محمود، جیمی اوورٹن، عادل رشید، فل سالٹ، لیوک ووڈ