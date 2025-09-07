خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا

جعلی خلاباز نے خاتون سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ خلا میں پھنس گیا ہے

ویب ڈیسک September 07, 2025
facebook whatsup

ایک واقعہ حال ہی میں خبروں کی زینت بنا ہے جس نے کافی لوگوں کو حیران کردیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق جاپان میں ایک خاتون کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا جہاں ایک شخص نے خود کو روسی خلاباز ظاہر کیا جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں موجود ہے۔

جعلی خلاباز نے خاتون سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ خلا میں پھنس گیا ہے اور زمین پر واپس آنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔

خاتون کو یقین دلانے کے لیے اس نے خلا کی تصاویر اور خلائی مشن سے متعلق باتیں بھیجیں۔

"جعلی خلاباز" نے دعویٰ کیا کہ زمین پر اترنے کے اخراجات اور ری انٹری فیس ادا کرنے کے لیے اسے مالی مدد درکار ہے۔ خاتون نے اس پر بھروسہ کر کے 6 ہزار 700 ڈالرز بھیج دیے۔

بعد میں جب پولیس کو شکایت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب ایک آن لائن رومانوی/فراڈ اسکیم تھی اور اس کا خلا یا خلابازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

یہ کیس اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح جدید دور میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر لوگ خلا یا سائنسی مشنز جیسی چیزوں کا بھی سہارا لے کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی

Express News

کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ

Express News

چچا کی خراٹوں سے تنگ آکر بھتیجے نے انتہائی قدم اٹھا لیا، جان کر دنگ رہ جائیں گے

Express News

16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ، آخر وجہ کیا بنی؟

Express News

گُھٹنے کے درد میں مبتلا خاتون کی ٹانگ میں سونے کے تار برآمد

Express News

قدیم زمانوں میں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب و غریب تصورات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو