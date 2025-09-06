شاہد آفریدی کا باجوڑ کا خصوصی دورہ، 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان

باجوڑ کی سرزمین انتہائی خوبصورت اور یہاں کے عوام کافی مہمان نواز اور باصلاحیت ہیں، شاہد آفریدی

اسپورٹس ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup

سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی نے باجوڑ کا خصوصی دورہ کیا اور متاثرین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔

سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے باوجود عوام کی بڑی تعداد اپنے محبوب کرکٹر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڈ آئی۔

آفریدی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کی آمد پر ہر چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔

دورے کے دوران شاہد آفریدی نے گورنمنٹ کامرس کالج میں قائم متاثرین کیمپ کا معائنہ کیا، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔

اس موقع پر انہوں نے متاثرین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا، جس پر متاثرہ خاندانوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔

شاہد آفریدی نے باجوڑ کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک وکیشنل سینٹر قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا تاکہ وہ ہنر سیکھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔

قومی کرکٹر نے متاثرہ بچوں اور بچیوں میں اسکول بیگز، کتابیں اور کھیلوں کا سامان تقسیم کیا تاکہ وہ تعلیم اور صحت مند سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔

اپنے دورے کے دوران شاہد آفریدی نے گورنمنٹ کامرس کالج باجوڑ میں بی ایس کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا افتتاح بھی کیا۔

اس موقع پر شاہد آفریدی نے کہا کہ شاہد آفریدی فاونڈیشن کی طرف سے متاثرین آپریشن کی مدد جاری رکھیں گے۔

انہوں نے کہا کہ باجوڑ کی سرزمین انتہائی خوبصورت اور یہاں کے عوام کافی مہمان نواز اور باصلاحیت ہیں۔

شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ باجوڑ میں کرکٹ کھیلنے والے باصلاحیت نوجوان موجود ہیں اور میری ذاتی کوشش ہوگی کہ انہیں ملک کی اچھی اکیڈمیوں میں داخل کرواسکوں۔

شاہد آفریدی نے متاثرین آپریشن کے بچوں کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں اور ان میں اسپورٹس کا سامان بھی تقسیم کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

حنیف محمد ٹرافی: دوسرے روز بھی بیٹرز چھائے رہے

Express News

آئی پی ایل کے بعد ایک اور بھارتی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں میچ فکسنگ کا انکشاف

Express News

برطانیہ میں زیادتی کیس سے بری کرکٹر حیدر علی نے پاکستان کیلیے اڑان بھر لی

Express News

ایشیا کپ: بھارت میچ پریکٹس کے فقدان سے پریشان

Express News

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ: دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے اسکواڈ کا اعلان کردیا

Express News

مچل اسٹارک اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق کسے آگاہ نہ کرنے پر شرمندہ ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو