پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں ہفتے شاندار تیزی رہی، انڈیکس کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے

کاروباری ہفتے میں مارکیٹ کے مجموعی سرمایے میں 4 کھرب 77 ارب 34 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ

احتشام مفتی September 06, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں ہفتے شاندار تیزی رہی، جس کے نتیجے میں کاروباری دنوں میں انڈیکس کے تمام ریکارڈزٹوٹ گئے۔

وزیراعظم کے حالیہ دورۂ چین میں اقتصادی پیشرفت، سی پیک فیز ٹو کے آغاز اور نئے سرمایہ کاری معاہدوں کے اثرات بازار حصص پر نمایاں دکھائی دیے جہاں گزشتہ ہفتے تاریخی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ متوازن خارجہ پالیسی اور عسکری ڈپلومیسی کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہونے کے ساتھ سرمایہ کاری کی اہمیت بھی بڑھی جس نے مارکیٹ کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔

ہفتہ وار کاروبار کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس 5659.41 پوائنٹس کے اضافے سے نئی بلند ترین سطح 154277.19 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 2251.88 پوائنٹس بڑھ کر 47499.67 پوائنٹس پر، آل شیئرز انڈیکس 2663.10 پوائنٹس اضافے سے 94348.18 پوائنٹس پر اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 11379.01 پوائنٹس اضافے سے 223849.80 پوائنٹس پر بند ہوا۔

کاروباری ہفتے میں مارکیٹ کے مجموعی سرمایے میں 4 کھرب 77 ارب 34 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا جس کے بعد مارکیٹ کی مجموعی مالیت بڑھ کر 181 کھرب 33 ارب روپے سے زائد ہوگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی آگئی

Express News

ملک میں مہنگائی کی رفتار زور پکڑ گئی، 23 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں  اضافہ

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا؛ فی تولہ قیمت آسمان چھو گئی

Express News

اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی ریکارڈ ساز تیزی، انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

Express News

حکومت نے تنخواہ دار طبقے سے 2  ماہ میں 85 ارب روپے ٹیکس وصول کرلیا

Express News

ایس آئی ایف سی کی بدولت تجارتی تعلقات میں نئی پیشرفت، عمان پاکستان کاروباری فورم کا انعقاد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو