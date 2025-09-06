پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں ہفتے شاندار تیزی رہی، انڈیکس کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے

کراچی:
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں ہفتے شاندار تیزی رہی، جس کے نتیجے میں کاروباری دنوں میں انڈیکس کے تمام ریکارڈزٹوٹ گئے۔
وزیراعظم کے حالیہ دورۂ چین میں اقتصادی پیشرفت، سی پیک فیز ٹو کے آغاز اور نئے سرمایہ کاری معاہدوں کے اثرات بازار حصص پر نمایاں دکھائی دیے جہاں گزشتہ ہفتے تاریخی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ متوازن خارجہ پالیسی اور عسکری ڈپلومیسی کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہونے کے ساتھ سرمایہ کاری کی اہمیت بھی بڑھی جس نے مارکیٹ کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔
ہفتہ وار کاروبار کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس 5659.41 پوائنٹس کے اضافے سے نئی بلند ترین سطح 154277.19 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 2251.88 پوائنٹس بڑھ کر 47499.67 پوائنٹس پر، آل شیئرز انڈیکس 2663.10 پوائنٹس اضافے سے 94348.18 پوائنٹس پر اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 11379.01 پوائنٹس اضافے سے 223849.80 پوائنٹس پر بند ہوا۔
کاروباری ہفتے میں مارکیٹ کے مجموعی سرمایے میں 4 کھرب 77 ارب 34 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا جس کے بعد مارکیٹ کی مجموعی مالیت بڑھ کر 181 کھرب 33 ارب روپے سے زائد ہوگئی۔