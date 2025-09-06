اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ، مسجد کمیٹی کے صدر زخمی اور بیٹا جاں بحق

پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا جو خود مسجد کمیٹی کا ممبر اور متاثرہ شخص کا رشتے دار ہے

منور خان September 06, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کے نتیجے میں مسجد کمیٹی کے صدر زخمی جبکہ بیٹا جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اورنگی ٹاؤن میں مسجد کے باہر  فائرنگ سے مسجد کمیٹی کے صدر اور بیٹا زخمی ہوگیا ، شدید زخمی بیٹا دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

 پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا جو کہ مقتول کا رشتے دار بتایا جاتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر بارہ ایل میں مسجد کے باہر فائرنگ سے باپ اور بیٹا زخمی ہوگئے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچایا جہاں کی ان کی شناخت 65 سالہ مفیظ الرحمٰن ولد اشرف اور بیٹے کو 30 مجیب کے نام سے کی گئی۔

چھیپا حکام کے مطابق شدید زخمی ہونے والا مجیب دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا جبکہ مقتول کے والد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ایس ایچ او پاکستان بازار امام بخش لاشاری نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ علاقے میں قائم رحمانیہ مسجد کے باہر جھگڑے کے دوران ہوا جس میں زخمی ہونے والے والا شخص مفیظ الرحمٰن مسجد کا صدر فائرنگ سے زخمی ہو کر باپ اور بیٹا مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر گر گئے جنھیں اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم عمر ولد یوسف کو گرفتار کر کے اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم بھی مسجد کمیٹی کا رکن بتایا جاتا ہے جس کی مزید تصدیق کی جا رہی ہے جبکہ مقتول اور ملزم آپس میں رشتے دار بھی ہیں اور فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجش کا بتایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پولیس گرفتار ملزم سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

پولیس مقتول کے زخمی والد اور مسجد کے صدر کا بھی بیان قلمبند کر رہی ہے جبکہ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد مقتول کی لاش ورثا کے حوالے کر دی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں جلوس کیلیے لگائے گئے استقبالیہ کیمپ کے قریب سے اسلحہ برآمد

Express News

اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ، مسجد کمیٹی کے صدر زخمی اور بیٹا جاں بحق

Express News

ملتان میں سیلاب متاثرین کی کشتی ڈوب گئی، 4 بچوں سمیت پانچ جاں بحق

Express News

رینجرزنے  چھاپہ مار کر اغوا برائے تاوان کے مفرور ملزم کو گرفتار کرلیا

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی: ایک شخص کام کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو