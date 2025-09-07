اٹلی میں منعقدہ 82 ویں وینس فلم فیسٹیول میں فلسطینی بچی ہند رجب کی زندگی پر بننے والی فلم "صوت ہند رجب" (The Voice of Hind Rajab) کو سلور لائن ایوارڈ سے نوازا گیا۔
یہ فلم غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی 5 سالہ فلسطینی بچی کو خراجِ عقیدت پیش کرتی ہے جس کی ہدایت کاری تونسیہ سے تعلق رکھنے والی کاؤثر بن ہنیہ نے کی ہے۔
انہوں نے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کہا کہ “سینما ہند کو دوبارہ زندگی تو نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ مظالم مٹا سکتا ہے جو اس پر ڈھائے گئے، مگر یہ اس کی آواز کو محفوظ ضرور رکھ سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ہند کی نہیں بلکہ ایک ایسے پورے عوام کی المیہ داستان ہے جو اسرائیلی جرائم اور اجتماعی نسل کشی کا شکار ہیں۔”
فلم کی پہلی نمائش پر حاضرین آبدیدہ ہوگئے اور اسے شائقین کی جانب سے 23 منٹ تک کھڑے ہو کر داد دی گئی، جو فیسٹیول کی تاریخ میں ایک منفرد ریکارڈ ہے۔
اس موقع پر ہند رجب کی والدہ نے بھی جنگ ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی اپیل کی۔