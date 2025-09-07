بہن کے روٹھ کر میکے بیٹھنے پر شوہر کے گھر میں گھس کر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق

خیبرپختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے کنڈاکو ڈھیری میں مسلح ملزمان گھر میں گھس کر سوئے ہوئے پانچ افراد کو قتل کرکے فرار ہو گئے۔
لیویز پوسٹ خارکے رپورٹ کے مطابق نازیہ بی بی زوجہ عبدالوکیل دختر شاہ زمین نے پولیس کو بیان دیا کہ ملزمان منصور ولد ظریف اللہ، شریف اللہ، ظریف اللہ پسران زیب اللہ ساکنان میخ بند نے گزشتہ رات ان کے گھر میں گھس کر سوئے ہوئے ان کے والد شاہ زمین، دادا سعید گل، والدہ عامر زاد گئی، دادی مہر زمینہ اور بہن نازش کو اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔
خاتون کے مطابق ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔
مقدمے کے مطابق ملزمان نے اپنی بہن نازش اور شوہر کی ناراضی کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی کی وجہ سے یہ واردات انجام دی۔
واردات کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنرریاض محسود، صوبیدا میجر سمیع اللہ باچا، پوسٹ کمانڈر فضل اکبر نے لیوی کے بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کرکے شواہد اکھٹے کیے اور ملزمان کے گرفتاری کیلیے ہدایات جاری کردیں۔
علاقہ کے عوام نے ایک ہی گھر سے پانچ جنازے اٹھنے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کردیا ہے۔