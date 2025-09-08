سلمان آغا اور شاہین آفریدی کی فیس فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا فیصلہ

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے تین ملکی کرکٹ سیریز میں جیت کو سیلاب متاثرین کے نام کر دیا۔
انہوں نے اور شاہین شاہ آفریدی نے سیریز کے تمام میچوں کی فیس فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا۔
کپتان سلمان آغا نے کہا کہ ہم مشکل کی گھڑی میں اپنے مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ وطن کی مٹی آج ہم سے سیلاب زدگان کی مدد کا تقاضا کر رہی ہے، اور ہمیں سب کو ایک ہو کر ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔"
شاہین شاہ آفریدی نے بھی قوم سے اپیل کی کہ وہ فلڈ ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی جا سکے۔
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بحران میں اپنے سیلاب متاثرہ بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن مدد کریں۔