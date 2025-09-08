لندن میں فلسطین کے حق میں احتجاج، 890 افراد گرفتار

یہ احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب مظاہرین نے ’فلسطین ایکشن‘ نامی تنظیم پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا

ویب ڈیسک September 08, 2025
لندن: برطانوی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز فلسطین کے حق میں ہونے والے ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کے دوران 890 افراد کو گرفتار کیا گیا۔

یہ احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب مظاہرین نے ’فلسطین ایکشن‘ نامی تنظیم پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 

پولیس کے مطابق 857 افراد کو تنظیم کی حمایت کرنے پر گرفتار کیا گیا جبکہ 33 دیگر مظاہرین کو مختلف الزامات میں حراست میں لیا گیا، جن میں 17 افراد پر پولیس اہلکاروں پر حملے کا الزام بھی شامل ہے۔

پولیس نے مظاہرے سے قبل ہی وارننگ جاری کی تھی کہ جو بھی اس گروپ کی حمایت کرے گا، اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔

واضح رہے کہ جولائی میں فلسطین ایکشن کے کچھ اراکین نے برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو فوجی مدد فراہم کرنے کے خلاف رائل ایئرفورس کے ایک اڈے میں گھس کر طیاروں کو نقصان پہنچایا تھا، جس کے بعد حکومت نے انسدادِ دہشت گردی قوانین کے تحت اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔

 
