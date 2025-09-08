مشی خان نے زندگی کے اہم فیصلے کا اعلان کردیا

مداح بھی مشی خان کے فیصلے سے خوش ہوگئے

September 08, 2025
اداکارہ و میزبان مشی خان نے سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیوں سے متعلق اہم اعلان کردیا۔ 

سوشل میڈیا پر متحرک رہنے والی اور سماجی مسائل پر آواز اُٹھانے کیلئے مشہور اداکارہ و میزبان مشی خان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اعلان کیا ہے کہ وہ اب سماجی مسائل پر ویڈیوز نہیں بنائیں گی۔ 

اداکارہ نے کہا کہ وہ اپنی ذہنی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اب کچھ وقت کیلئے سوشل میڈیا سے دور رہیں گی اور صرف اپنی زندگی پر توجہ دیں گی۔ 

مشی خان نے کہا کہ وہ ہمیشہ معاشرے میں ہونے والے غلط واقعات پر آواز اُٹھاتی ہیں مگر اب وہ اُمید کھو چکی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ اس ملک میں کبھی کچھ نہیں سدھرے گا۔

اداکارہ نے اعلان کیا کہ اب وہ اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گی کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دماغی صحت کو ترجیح دے رہی ہے کیونکہ اتنی تکلیف دہ چیزیں دیکھ کر اس کا دماغ سست ہو گیا ہے اور اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے صرف اپنی زندگی پر توجہ دیں گی۔

مداح بھی مشی خان کے اس فیصلے سے خوش ہیں اور انہیں سپورٹ کرتے ہوئے آرام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 

 
