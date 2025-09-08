لاہور:
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے شیڈول کا اعلان کردیا۔
پی سی بی کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔
یہ 2019 کے بعد پہلا موقع ہوگا جب سری لنکن ٹیم پاکستان میں دو طرفہ ون ڈے سیریز کھیلے گی۔
اس سے قبل 2019 میں کھیلی گئی تین میچوں کی سیریز پاکستان نے 0-2 سے اپنے نام کی تھی جس میں پہلا ون ڈے میچ بارش کے باعث منسوخ ہوگیا تھا۔
سری لنکا نے حالیہ طور پر 2023 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جب انہوں نے ایشیا کپ میں لاہور میں افغانستان کے خلاف میچ کھیلا تھا۔
اس کے علاوہ سری لنکا 17 سے 29 نومبر تک پاکستان اور افغانستان کے ساتھ سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لے گا۔
علاوہ ازیں پاکستان 12 اکتوبر سے 8 نومبر تک جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچز اور چھ وائٹ بال میچز کی میزبانی کرے گا۔
پاکستان ٹیم کے میچز کا مکمل شیڈول (12 اکتوبر تا 29 نومبر):
جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان
12 تا 16 اکتوبر: پہلا ٹیسٹ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
20 تا 24 اکتوبر: دوسرا ٹیسٹ، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
28 اکتوبر: پہلا ٹی ٹوئنٹی، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
31 اکتوبر: دوسرا ٹی ٹوئنٹی، قذافی اسٹیڈیم لاہور
1 نومبر: تیسرا ٹی ٹوئنٹی، قذافی اسٹیڈیم لاہور
4 نومبر: پہلا ون ڈے، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد
6 نومبر: دوسرا ون ڈے، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد
8 نومبر: تیسرا ون ڈے، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد
سری لنکا کا دورہ پاکستان
11 نومبر: پہلا ون ڈے، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
13 نومبر: دوسرا ون ڈے، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
15 نومبر: تیسرا ون ڈے، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ (پاکستان، افغانستان، سری لنکا)
17 نومبر: پاکستان بمقابلہ افغانستان، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
19 نومبر: سری لنکا بمقابلہ افغانستان، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
22 نومبر: پاکستان بمقابلہ سری لنکا، قذافی اسٹیڈیم لاہور
23 نومبر: پاکستان بمقابلہ افغانستان، قذافی اسٹیڈیم لاہور
25 نومبر: سری لنکا بمقابلہ افغانستان، قذافی اسٹیڈیم لاہور
27 نومبر: پاکستان بمقابلہ سری لنکا، قذافی اسٹیڈیم لاہور
29 نومبر: فائنل، قذافی اسٹیڈیم لاہور