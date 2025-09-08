جامعہ کراچی کا بڑا فیصلہ: سینڈیکیٹ اجلاس میں قبضہ شدہ اراضی فوری واگزار کرانے کی متفقہ منظوری

کراچی:
جامعہ کراچی کی سینڈیکیٹ نے اپنی اراضی سے قبضہ فوری واگزار کرانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اراضی کو مزید قبضے سے بچانے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کا تقرر بھی کیا جائے گا۔
ان فیصلوں کی منظوری پیر کو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کی زیر صدارت منعقدہ سنڈیکیٹ کے خصوصی اجلاس میں دی گئی، اجلاس میں جامعہ کی قبضہ شدہ اراضی واگزار کرانے کرانے کی متفقہ منظوری کے ساتھ ساتھ متفقہ طور پر طے پایا کہ جامعہ کی زمینوں کو واگزار کرانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کیا جائے گا اور ان کے تعاون سے یہ عمل یقینی بنایا جائے گا۔
اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جامعہ کراچی کی زمینوں کے تحفظ کے لیے ایک ماہر اور تجربہ کار لیگل فرم کی خدمات لی جائیں گی جسے تجاوزات کے خاتمے اور اراضی واگزار کرانے کا وسیع تجربہ ہو، اس سلسلے میں ایک پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جوسابق وائس چانسلر جامعہ کراچی و رکن سنڈیکیٹ جامعہ کراچی پروفیسرڈاکٹر محمد قیصر،رکن سنڈیکیٹ وسابق کمشنر کراچی ڈاکٹر شعیب احمدصدیقی، رکن سنڈیکیٹ جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر صالحہ رحمن،ناظم مالیات جامعہ کراچی سید جہانزیب اور ڈائریکٹر لیگل جامعہ کراچی آصف مختار پر مشتمل ہوگی۔
مذکورہ کمیٹی لیگل فرم کو جامعہ کی زمینوں سے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی، جامعہ کی اراضی کی مستقل نگرانی کے لیے خصوصی سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی جو صرف اراضی کی پیٹرولنگ کے فرائض انجام دیں گے۔
جامعہ کراچی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ“جامعہ کراچی کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا خصوصی اجلاس ہے جس کا مقصد جامعہ کی ایک ایک انچ زمین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے جامعہ کی اراضی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اجلاس نے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کی جانب سے جامعہ کی زمینوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اجلاس طلب کرنے کو لائق تحسین اور قابل تقلید قرار دیا۔
دریں اثناء وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمودعراقی نے جامعہ کراچی کی اراضی کو محفوظ بنانے کے لیے سول سوسائٹی اور بالخصوص میڈیا کے کردار کو بے حد سراہا اور کہا کہ کسی بھی مافیا کو بے نقاب کرنے میں میڈیا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔