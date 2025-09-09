‎ قازقستان کے ساتھ براہ راست فضائی روابط سے کاروباری اور عوامی تعلقات کو فروغ ملے گا، صدر مملکت

‎پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے مزید وسعت دینا ہوگا، صدر آصف علی زرداری

September 09, 2025
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف علی زرداری نے قازقستان کے ساتھ تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اس سے مزید وسعت دینا ہوگا اور براہ راست فضائی روابط سے کاروباری اور عوامی تعلقات کو فروغ ملے گا۔

ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے قازقستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ مراد نرتلیو نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔

‎صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے تعلقات اعتماد، باہمی احترام اور مشترکہ نکتہ نظر پر مبنی ہیں اور ‎دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط اور ادارہ جاتی تعاون خوش آئند ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ‎پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے مزید وسعت دینا ہوگا۔

صدر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان ‎تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت اور روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔

انہوں نے قازقستان کی خطے میں سڑک، ریل اور فضائی روابط میں شرکت کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ براہ راست فضائی روابط سے کاروباری اور عوامی تعلقات کو فروغ ملے گا۔

‎صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان قازق صدر کے دورے کا منتظر ہے، ان کا دورہ نئے مواقع پیدا کرے گا اور تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔

قازقستان کے وزیر خارجہ نے کہا ان کا دورہ قازق صدر کے آئندہ سرکاری دورے کی تیاری کا حصہ ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید گہری کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
