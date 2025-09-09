چین کا ٹیسلا کی گاڑیوں سے متعلق اہم فیصلہ متوقع

یہ فیصلہ حفاظتی مسائل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک September 09, 2025
ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چینی حکام ٹیسلا گاڑیوں کے دروازوں کے پوپ-آؤٹ ہینڈل پر پابندی عائد کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔

منگ جنگ پرو میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ اقدامات ہینڈل کے ڈیزائن کے فیلئر کی شرح اور حفاظتی مسائل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔

اگر نئی پابندیاں نافذالعمل ہوجاتی ہیں تو چین میں فروخت ہوانے والی تمام نئی گاڑیوں میں کمپنی کو جولائی 2027 سے مکینیکی ہینڈلز کا فیچر دینا ہوگا۔

کیوں کہ گزشتہ برس ٹیسلا کی آمدنی کا 20 فی صد سے زیادہ کا حصہ چین سے آیا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امریکی کمپنی اس فیچر کو مکمل طور پر دوبارہ ڈیزائن کرے گی۔

چینی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرو ڈٓائنامکس میں انتہائی معمولی سی بہتری آئی ہے جبکہ سیفٹی مسائل میں واضح اضافہ ہوا ہے۔
