میئر کراچی کا شہر کا دورہ، بپھری ہوئی لیاری ندی کا معائنہ

ہم فیلڈ میں موجود ہیں اور رہیں گے، مرتضی وہاب

اسٹاف رپورٹر September 10, 2025
کراچی:

کراچی میں جاری بارش اور سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر میئر کراچی مرتضیٰ وہاب شہر کے دورے پر نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے لیاری ندی کا معائنہ کیا اور ریسکیو و انتظامی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

میئر کراچی کے ہمراہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے موقع پر موجود صورتحال پر بریفنگ دی۔

مرتضیٰ وہاب نے موقع پر موجود عملے کو ہدایات جاری کیں کہ تمام وسائل بروئے کار لا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔

اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ تمام انتظامی افسران الرٹ ہیں اور سندھ حکومت کی مکمل مشینری اور عملہ شہریوں کی مدد اور ریسکیو سرگرمیوں کے لیے مکمل طور پر دستیاب ہے۔

مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ انتظامیہ، ریسکیو ادارے، KMC اور سندھ حکومت ہم سب مل کر حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔

میئر کراچی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بارش اور سیلابی صورتحال کا سامنا ایک قومی چیلنج بن چکا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔

مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور جو بھی وسائل درکار ہوں، حکومت فراہم کرے گی، ہم فیلڈ میں موجود ہیں اور رہیں گے۔
