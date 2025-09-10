پنجاب پولیس کی خاتون افسر نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا

ایس پی عائشہ بٹ کو بین الاقوامی سطح پر اعزاز سے نواز دیا گیا

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup

پنجاب پولیس کی سینئر خاتون افسر، ایس پی عائشہ بٹ کو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس (IAWP) کی جانب سے "ایکسلینس ان پرفارمنس ایوارڈ 2025" سے نواز دیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق ایس پی عائشہ بٹ کو یہ اعزاز اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ IAWP کی 62ویں سالانہ کانفرنس کے دوران پیش کیا گیا، جہاں دنیا بھر کے 40 سے زائد ممالک کی 300 خواتین پولیس افسران نے مختلف ایوارڈز کیٹیگریز میں حصہ لیا۔

IAWP کی صدر جولیا جیگر نے ایس پی عائشہ بٹ کو یہ اعزاز ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں پیش کیا۔

ایس پی عائشہ بٹ اس وقت سٹی ٹریفک آفیسر (سی ٹی او) گوجرانوالہ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہیں ٹریفک سیفٹی، کمیونٹی انگیجمنٹ اور پولیس و عوام کے درمیان موثر روابط قائم کرنے میں نمایاں کردار پر اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔

ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق یہ ایوارڈ ہر سال دنیا کی کسی ایک نمایاں خاتون پولیس افسر کو دیا جاتا ہے جو اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایس پی عائشہ بٹ کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی کامیابی کو محکمہ پولیس، بالخصوص خواتین افسران کے لیے باعثِ فخر قرار دیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں جنگلات کے تحفظ وماحولیاتی توازن کیلیے فاریسٹ وژن 2050 کی تیاری کا کام شروع

Express News

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

Express News

چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

Express News

کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں، نالوں کا پانی باہر آگیا، بجلی کا نظام درہم برہم

Express News

کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

Express News

کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو