گرمی اور تھکن کے اس ماحول میں کھلاڑیوں کی تازگی ٹورنامنٹ کے نتائج پر اہم اثر ڈال سکتی ہے

September 10, 2025
ایشیا کپ کے آغاز سے پہلے سری لنکا کے کپتان چارتھ اسالنکا اور افغانستان کے کپتان راشد خان نے مسلسل میچز اور سفر کے سخت شیڈول پر سوال اٹھا دیا۔

اسالنکا نے کہا کہ زمبابوے میں دو دن میں دو میچز کھیلنے اور پھر براہ راست دبئی پہنچنے سے کھلاڑیوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے، پے درپے میچز کھیل کر فوراً سفر کرنا بہت مشکل ہے، کھلاڑیوں کو کم از کم دو دن کا آرام ملنا چاہیے۔

راشد خان نے بھی تسلیم کیا کہ شیڈول مثالی نہیں ہے، مگر شکایت کرنے کے بجائے توجہ کارکردگی پر ہونی چاہیے، اگر ہم سفر یا گرمی کی شکایت کریں تو کھیل پر اثر پڑے گا، پروفیشنل کرکٹرز کو ہر حال میں 100 فیصد دینا ہوتا ہے۔

سری لنکا کو اپنے پہلے میچ سے قبل چار دن کا وقفہ ملا ہے، جبکہ افغانستان صرف 48 گھنٹے بعد ہانگ کانگ کے خلاف میدان میں اترا تھا۔

گرمی اور تھکن کے اس ماحول میں کھلاڑیوں کی تازگی ٹورنامنٹ کے نتائج پر اہم اثر ڈال سکتی ہے۔
