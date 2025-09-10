پنجند کے مقام پر دریا میں پانی کی آمد اور اخراج میں اضافہ

محکمہ اطلاعات سندھ نے دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کردیے۔
محکمہ اطلاعات سندھ نے صوبائی رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل کے اعداد و شمار جاری کیے جس کے مطابق پنجند کے مقام پر پانی کی آمد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق پنجند کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج کا بھاؤ 5 لاکھ 81 ہزار 913 کیوسک تک پہنچ گیا ہے جبکہ تریمو پر ان فلو اور آئوٹ فلو 2 لاکھ 37 ہزار 121 کیوسک ہے۔
محکمہ اطلاعات کے مطابق گڈو بیراج پر ان فلو چار لاکھ 95 ہزار 509 کیوسک ریکارڈ کیا گیا جبکہ اخراج 4 لاکھ 72 ہزار کیوسک تھا۔ اسی طرح سکھر بیراج پر ان فلو 402835 کیوسک اور آؤٹ فلو 382,355 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق کوٹری بیراج پر ان فلو 257754 کیوسک اور آئوٹ فلو 254354 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔
محکمہ اطلاعات سندھ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل سے مسلسل صورت حال کی نگرانی کی جارہی ہے جبکہ سندھ حکومت کے ماتحت ادارے بھی الرٹ ہیں۔
پراونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل
حکومت سندھ