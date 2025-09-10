12 ارب کی لاگت سے بننے والی حب کینال ایک بارش نہ سہ سکی

برساتی نالوں میں طغیانی سے حب کینال متاثرہو ئی جس کا مرمتی کام جلد مکمل کرلیا جا ئے گا، واٹرکارپویشن

نعیم خانزادہ September 10, 2025
فوٹو اسکرین گریپ

کراچی میں ایک ماہ قبل 12 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی حب کینال کا ایک حصہ برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث متاثر ہوگئی جس کی وجہ سے شہر کو حب کینال سے پانی کی فراہمی بند ہوگئی۔

ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ برساتی نالوں میں طغیانی سے حب کینال متاثرہو ئی جس کا مرمتی کام جلد مکمل کرلیا جا ئے گا۔

تفصیلات کے مطابق پیپلزپارٹی کے چئیرمین بلاول بھٹوزرداری نے 13اگست کو حب کینال 2 کا افتتاح کیا تھا جو 12 ارب روپے کی لاگت سے سے تعمیر کی گئی تھی تاہم کراچی میں برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث نادرن بائی پاس کے قریب حب کینال کا ایک حصہ متاثر ہوا اور برساتی پانی نے 20 میٹر کا حصہ بہہ کرلے گیا جس سے حب کینال سے کراچی کو پانی کی فراہمی بند ہوگئی۔

ترجمان واٹر کارپورشن کا کہنا ہے کہ بساتی نالوں میں طٖغیانی سے حب کینال متاثر ہوئی، نادرن بائی پاس سے گزرنے والا سیلابی ریلا پرانی اور نئی حب کینال سے ٹکرا گیا جس سے دنوں کینالوں کو نقصان پہنچا۔

ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ حب کینال کے اوپر سے گزرنے والی سوئی گیس کی لائن بھی بیٹھ گئی ہے گیس کی لائن دھسنے سے حب کینال کا 20 میٹر کا حصہ متاثرہوا ہے۔

ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ کینال کے متاثرہ حصے کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کردیا گیا ہے جواگلے 36 گھنٹوں میں مکمل کرلیاجائے گا مرمتی کام کے دوران حب کینال سے ضلع غربی، ضلع کیماڑی اور ضلع وسطی کو پانی کی فراہمی عارضی طورپر معطل رہے گی۔

ترجمان واٹر کارپوریشن نے شہریوں سے پانی احتیاط سے استعال کرنے کی اپیل کی ہے جبکہ مرمتی کام مکمل ہو نے کے بعد پانی کی فراہمی بحال کردی جا ئے گی۔
