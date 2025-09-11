ایپل نے اہم خصوصیات کی حامل اسمارٹ واچز متعارف کرا دیں

ایپل کے مطابق یہ اسمارٹ واچز فائیو جی کنکشنز اور تیز چارجنگ کے ساتھ ساتھ بہتر بیٹری لائف رکھتی ہیں

ویب ڈیسک September 11, 2025
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اپنے اسمارٹ فونز کے ساتھ نئی اسمارٹ واچز بھی متعارف کرائی ہیں جن میں بلڈ پریشر کو محسوس کرنے اور سیٹلائٹ کے ذریعے بات کرنے کی سہولت موجود ہے۔

کمپنی نے منگل کے روز کیلیفورنیا میں منعقدہ لانچنگ تقریب میں اسمارٹ فونز سمیت متعدد نئی پراڈکٹس متعارف کرائیں۔

ایپل کے مطابق لانچ کی گئی نئی اسمارٹ واچز زیادہ پائیدار ہیں، 5G کنکشنز اور تیز چارجنگ کے ساتھ ساتھ بہتر بیٹری لائف رکھتی ہیں۔

ان میں نئے سافٹ ویئر فیچرز پیش کیے گئے ہیں، جن میں بہتر نیند کا اسکور اور ہائی بلڈ پریشر کی نشان دہی کرنے کے فیچرز شامل ہیں۔

یہ فیچر ہائی بلڈ پریشر کی براہ راست پیمائش نہیں کرتا بلکہ یہ بلڈ پریشر میں ممکنہ تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے دل کی دھڑکن کی مانیٹرنگ اور سافٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے۔

کمپنی کی جانب سے یہ اسمارٹ واچز مختلف رنگوں میں متعارف کرائی گئی ہیں جن میں جیٹ بلیک، سلور، روز گولڈ اور ایک نیو اسپیس گرے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ٹائٹینیم ماڈلز اس کے قدرتی رنگ، گولڈ اور سلیٹ میں دستیاب ہوں گی۔ ان کے ساتھ کمپنی نئے بینڈز بھی لانچ کرے گی۔
