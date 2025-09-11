مٹیاری کے میلے میں قائم چڑیا گھر سے خطرناک سانپ فرار، شہری خوفزدہ

بچے اور خواتین خوف کے باعث گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں

September 11, 2025
ہالا:

مٹیاری کے سالانہ میلے میں قائم عارضی چڑیا گھر سے ایک بڑا اور خطرناک اژدھا نما سانپ فرار ہو گیا، جس کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

سانپ کے فرار کو دو روز گزر چکے ہیں تاہم اب تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ خوف کے باعث گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں، خاص طور پر بچے اور خواتین شدید خوف میں مبتلا ہیں۔

 اس غیر معمولی صورتحال کے باوجود محکمہ وائلڈ لائف کی کوئی ٹیم موقع پر موجود نہیں جبکہ مقامی انتظامیہ بھی مکمل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔

چڑیا گھر کا مالک جو سانپ کی تلاش میں ناکام رہا عوام کو تسلی دیتے ہوئے دعویٰ کر رہا ہے کہ سانپ کا زہر پہلے ہی نکال دیا گیا تھا اور لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔

تاہم عوام کا کہنا ہے کہ جب تک سانپ کو پکڑ کر محفوظ مقام پر منتقل نہیں کیا جاتا صرف دعووں سے خوف دور نہیں کیا جا سکتا۔

شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ وائلڈ لائف سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقے میں خوف کی فضا ختم ہو اور معمولاتِ زندگی بحال ہو سکیں۔
